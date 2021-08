Olimpiadi, la medaglia di legno ‘esiste’: su Ebay spunta addirittura il prezzo

Si stanno disputando in questi giorni le Olimpiadi di Tokyo 2020 e spunta nuovamente un’annosa questione riguardo il quarto posto

Nel corso della storia quante volte un millimetro o un solo secondo hanno deciso l’esito di una medaglia. Spesso le Olimpiadi hanno rivelato storie stupende o al limite del tragico ed ancora oggi sono all’ordine del giorno.

Il quarto posto è una delle più amare delusioni ai Giochi, soprattutto quando l’atleta si ritrova ad un passo dalla medaglia. Pensiamo al caso di Vanessa Ferrari, famosa ginnasta italiana che quest’anno ha conquistato la medaglia d’argento a Tokyo ma che in passato è stata per ben due volte ad un passo dalla medaglia.

Olimpiadi, ecco quanto ‘vale’ la medaglia di legno

Nel corso della storia il quarto posto è stato etichettato con il nome di ‘medaglia di legno‘, una vera e propria beffa per tutti gli atleti. Dopo anni si è scoperto che questo premio davvero esiste.

Il sito francese ‘Sportune’ rivela che questo premio davvero esiste ed assume i contorni di un ‘diploma olimpico’, un piccolo riconoscimento per colui che non ottiene la medaglia. Questo pezzo di carta veniva consegnato ai primi 8 partecipanti, sia ai medagliati che non e possiamo adesso trovarlo addirittura su Ebay. Il sito Slate riporta che questi documenti di carta si possono acquistare a 200 dollari.