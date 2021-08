L’Atalanta non si ferma più: si può prendere il campione d’Europa

Il passaggio di Lukaku al Chelsea può innescare un effetto domino in Serie A. L’Atalanta osserva e punta Abraham, in forza proprio ai Blues.

L’Atalanta guarda con interesse al possibile approdo di Romelu Lukaku al Chelsea. L’operazione, nel caso in cui si dovesse concretizzare, rischia di generare un effetto domino in Serie A: l’Inter, infatti, per sostituire il belga sta pensando a Duvan Zapata della Dea la quale, dal canto suo, è pronta a pescare dai Blues il nuovo ricambio in attacco.

L’Atalanta pensa ad Abraham per sostituire Zapata, nel mirino dell’Inter

Nel mirino, in particolare c’è Tammy Abraham, reduce da una buona stagione a Londra nonostante la forte concorrenza nel reparto. In 32 presenze stagionali l’inglese, nello specifico, ha segnato 12 gol e servito 6 assist ai compagni. Il 23enne ha voglia di sentirsi protagonista e con l’arrivo di Lukaku potrebbe chiedere la cessione in modo tale da giocare con più regolarità. I prossimi, quindi, saranno giorni cruciali per il destino delle tre punte coinvolte.

L’Atalanta osserva ed attende il corso degli eventi. Nel frattempo, gli orobici sono al lavoro su altri profili. Definito l’arrivo dalla Juventus di Merih Demiral (prestito con diritto di riscatto per 30 milioni complessivi), la dirigenza è tornata a concentrarsi su Teun Koopmeiners dell’Az Alkmaar: sul piatto sono stati messi 15 milioni più 3 di bonus. Gli olandesi vorrebbero qualcosa in più ma l’accordo sembra comunque ad un passo. Un rinforzo importante, anche in termini realizzativi visto che il 23enne ha siglato 17 reti in 40 partite.