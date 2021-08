“Mbappe, Messi e Haaland”: ora i super colpi sono possibili

Accordo tra la Liga e il fondo di investimento Cvc. Ora il Barcellona ed il Real Madrid possono sognare Messi, Mbappe e Haaland.

Si avvicina il ritorno di Lionel Messi e lo sbarco di Erling Haaland e Kylian Mbappe in Spagna. Grazie al recente accordo stretto tra la Liga ed il fondo di investimento internazionale CVC, le società a breve riceveranno infatti delle risorse extra quanto mai necessarie per fronteggiare le perdite causate dalla pandemia ed impostare le prossime operazioni di mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Messi, Mbappe e Haaland: il Barcellona ed il Real sperano

A disposizione, stando a quanto riportato da ‘As’, ci sono 2,7 miliardi di euro. Il 90% delle ammontare, in particolare, andrà direttamente ai club compresi quelli femminili, semi-professionistici e dilettantistici. La parte più consistente, dando uno sguardo ai dettagli dell’accordo e ai criteri riguardanti la ridistribuzione degli importi, verrà assegnata alle tre squadre più importanti del Paese: il Barcellona (270 milioni), il Real Madrid (260) e l’Atletico Madrid (200).

LEGGI ANCHE >>> Il piano da 500 milioni che può cambiare per sempre la Serie A

Attenzione: soltanto una parte dei soldi ricevuti potrà essere utilizzata per acquistare nuovi giocatori. La parte restante, come previsto dalla partnership, servirà a sovvenzionare i lavori negli stadi e a rifinanziare il debito esistente, aggravato dai danni provocati dall’emergenza Covid. In ogni caso si tratta di un’iniezione fondamentale per il calcio iberico, che ora potrà guardare al futuro con maggiore ottimismo e sognare lo sbarco delle principali top star del calcio europeo.