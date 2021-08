Il City sfida il PSG: domani visite mediche per il nuovo colpo a tre cifre

Botto di calciomercato: domani Jack Grealish effettuerà le visite mediche con il Manchester City. Un trasferimento da ben 117 milioni di euro

E’ un Manchester City letteralmente scatenato sul mercato. Il club vice campione d’Europa, in attesa di risolvere la trattativa con il Tottenham per Harry Kane, ha praticamente chiuso per l’arrivo della stella dell’Aston Villa Jack Grealish.

Il centrocampista, protagonista ad Euro 2020, nell’Inghilterra di Southgate, effettuerà domani le visite mediche con la squadra di Pep Guardiola. Cifra record invece per l’Aston Villa che incasserà dalla cessione del suo gioiello ben 117 milioni di euro.

Manchester City pronto a sfidare il Psg per l’Europa

Dopo che il Psg ha chiuso per gli arrivi di Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos, i Citizens non vogliono essere da meno rispetto alla società di Al Khelaifi e sono quindi pronti a chiudere per i due gioielli della Nazionale inglese.

Harry Kane non si sta allenando con il Tottenham e vuole solo il City, club che invece raggiungerà a breve Grealish. Visite mediche fissate ed un nuovo talento pronto per arrivare ‘alla corte’ di Guardiola.