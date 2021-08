L’Inter ora fa scuola, la Juve pronta a cedere il titolare a prezzo ‘esagerato’

Il Bayern Monaco chiede il terzino alla Juve, che però lo lascerebbe andar via solo a un prezzo molto alto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bayern Monaco avrebbe fatto recapitare alla Juve di Massimiliano Allegri il suo interesse per Danilo. Il club è infatti alla ricerca di un terzino destro e il giocatore bianconero potrebbe fare al caso suo. Nagelsmann, tecnico del Bayern, avrebbe fatto proprio il nome di Danilo per andare a coprire quella parte di campo con qualità ed esperienza.

Il Bayern Monaco ci prova per Danilo, la Juve fa il prezzo.

Il Bayern Monaco dunque starebbe pensando sempre più insistentemente a Danilo: la Juventus, però, per lui chiede una cifra di circa 30 milioni di euro. Il suo ingaggio, inoltre, è di 4,5 milioni di euro. Molti soldi, forse troppi, anche per un club che ha maggiori stabilità economiche. La trattativa, per il momento, resta ferma ma l’interesse dei tedeschi non svanisce.

La Juve in ogni caso non vorrebbe venderlo perché è comunque un giocatore che offre sicurezze sulla corsia di destra. Arrivato nel 2019, ha trovato la propria stabilità nel club bianconero e andrebbe a lasciare un vuoto da colmare, nel caso in cui dovesse effettivamente lasciare Torino.