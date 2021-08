L’insospettabile attaccante che può prendere il posto di Lukaku

L’Inter deve cercare l’eventuale sostituto di Lukaku: tra i soliti noti (da Zapata a Vlahovic) spunta un attaccante a sorpresa

Lukaku via, all’improvviso o quasi. Le voci sul belga hanno fatto da sottofondo all’estate dell’Inter poi sono divampate all’improvviso. Il Chelsea non molla la presa sul bomber belga: Abramovich è pronto a tutto, anche a soddisfare la richiesta nerazzurra che è di circa 130-150 milioni di euro. Se dovesse concretizzarsi l’addio di Lukaku, per l’Inter si aprirebbe la caccia ad un altro attaccante: ma chi è in grado di far sentire poco la mancanza del belga? I nomi caldi sono quelli di Zapata dell’Atalanta e Vlahovic della Fiorentina ma dall’estero arriva anche un altro nome che potrebbe essere quello giusto per i nerazzurri.

Inter, Lacazette al posto di Lukaku

Come si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’ tra i papabili alla successione del belga c’è anche Alexandre Lacazette, legato all’Arsenal fino al prossimo anno. Il suo nome era già stato accostato all’Inter nell’ambito di un possibile scambio con Lautaro Martinez ed ora torna di attualità.

Certo il 30enne francese non ha la stazza fisica dell’attuale bomber dell’Inter ed anche il senso del gol non sembra essere quello dell’attuale attaccante dei nerazzurri. Appena tredici le reti in Premier League lo scorso anno, dieci quelle nell’anno precedente.