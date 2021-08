Juventus, segnale chiarissimo per il colpo: “Lo hanno cacciato”

Il Barcellona deve sfoltire la rosa e vuole vendere Pjanic. Il bosniaco potrebbe ritornare ad indossare la maglia della Juventus.

I dirigenti della Juventus e Massimiliano Allegri sanno benissimo che per ritornare ad essere i più forti del calcio italiano bisogna rinforzare il centrocampo. La mediana bianconera negli ultimi anni, specialmente nella gestione Pirlo, non ha mai fornito prestazioni memorabili.

L’obiettivo numero del centrocampo è il neo campione d’Europa Manuel Locatelli, ma il Sassuolo sta continuando a rifiutare le varie offerte della Juventus. Un altro obiettivo dei bianconeri è quello di far tornare Pjanic a Torino. In serata è arrivata una notizia che non può non far piacere ad Allegri.

Juventus, Pjanic in panchina anche nell’amichevole contro il Salisburo

Pjanic non fa parte dei piani del Barcellona e l’ha dimostrato Koeman, tecnico del club spagnolo, che ha inserito l’ex Roma in panchina nell’amichevole che i catalani hanno giocato contro il Salisburgo. L’allenatore olandese ha preferito inserire a centrocampo Busquets e De Jong.

In questi giorni ci dovrebbe essere un incontro tra Ramadani, agente di Pjanic, e Cherubini per parlare di un possibile ritorno del giocatore alla Juventus. Il bosniaco vuole tornare a vestire la maglia bianconera. Il Barcellona sarebbe disposto anche di cederlo a titolo gratutito pur di farlo andare via.