Lukaku, amore già finito con l’Inter: la cifra monstre che lo riporta a Londra

Il Chelsea ha convinto Lukaku con un’offerta da 12 milioni a stagione più bonus. E l’operazione può innescare un curioso giro di mercato

Arrivano novità da parte dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano in merito all’operazione dell’estate, almeno per quel che riguarda il calcio italiano.

Parliamo ovviamente del possibile trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea: ebbene, il club di Roman Abramovich avrebbe deciso di accontentare le richieste del tecnico Thomas Tuchel circa il nuovo centravanti proponendo al belga un ingaggio notevole.

Chelsea are getting confident to sign Lukaku soon. Direct talks with Inter, new official bid coming. €12m net per season + add ons offered to Romelu who’s open to re-join Chelsea 🔵 #CFC

Inter are considering Duván Zapata as replacement – and Atalanta will go for Tammy Abraham.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021