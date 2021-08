Olimpiadi, inseguimento da record: oro e primato del mondo

E’ d’oro il ciclismo su pista dell’Italia: nell’inseguimento gli azzurri battono la Danimarca con il nuovo primato del Mondo

E’ oro per l’Italia: nel ciclismo su pista, il quartetto dell’inseguimento batte la Danimarca in finale e conquista la medaglia più preziosa. Lo fa al termine di una gara tiratissima in cui è ancora una volta il rush finale di Filippo Ganna a risultare decisivo. Negli ultimi tre giri, infatti, gli azzurri riescono a recuperare con il campione del mondo a cronometro quasi un secondo sui rivali, andando a chiudere al primo posto con il record Mondiale. E’ ancora festa azzurra con la sesta medaglia d’oro delle Olimpiadi di Tokyo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Articolo in aggiornamento