Olimpiadi, disastro pallavolo femminile: la frase del Ct sorprende tutti

Il Ct della Nazionale femminile di pallavolo Mazzanti, dopo l’eliminazione dalle Olimpiadi, attacca la squadra.

Una sconfitta che brucia e che rischia di lasciare pesanti strascichi. Il Ct della Nazionale olimpica di pallavolo Davide Mazzanti, al termine della partita persa a sorpresa 3 a 0 contro la Serbia che è costata la precoce eliminazione dal torneo, ha infatti criticato la squadra. Rea, a suo dire, di passare troppo tempo sui social network e pensare poco alla competizione. Un pensiero espresso a chiare lettere, senza troppi giri di parole.

Olimpiadi, la squadra femminile di pallavolo eliminata: l’attacco del Ct

“Ho raccomandato alle ragazze di staccarsi da quello che le circonda perché già di emozioni ne abbiamo tante. La melma quando arriva è melma, al di là di chi te la tira, ed è dura levarsela di dosso”. Poi, ecco il nuovo affondo. “Staccarsi dai social è più difficile per loro che per me: ma questa sconfitta ci servirà anche su questo fronte”. E dire che i segnali preoccupanti, in questi giorni, non erano mancati come dimostrato dalle sconfitte subite nel girone contro Cina e Stati Uniti.

La squadra, evidentemente, non li ha però recepiti. Da qui la delusione del commissario tecnico. “Questa Olimpiade – ha detto Mazzanti – è stata una palestra tosta per tutti sotto questo punto di vista: per me che ho fatto cinque post in sei anni è più facile staccarmi dai social, forse per loro è un po’ più difficile. Di certo non abbiamo perso per questo”.