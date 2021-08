Incredibile Messi, annuncio dalla Spagna: “E’ cambiato tutto, l’affare salta”

Dopo diverse settimane le trattative tra Barcellona e Messi sono ormai ad un punto fermo ed anzi la situazione sembra essere peggiorata

Il futuro di Lionel Messi a Barcellona assume sempre più i contorni di un mistero. Il contratto del campione argentino è scaduto da tempo ma la società blaugrana sta faticando a rinnovarlo a causa del nuovo regolamento della Liga. Il tempo passa e tra i tifosi c’è grande preoccupazione.

Nelle ultime settimane il club catalano ha provato in tutti i modi ad abbassare il monte ingaggio per rispettare le regole ma le ultime indiscrezioni appaiono tutt’altro che ottimistiche per la società guidata da Joan Laporta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, preoccupazione per il futuro di Messi

Secondo quanto riporta Marca le trattative per il rinnovo di Lionel Messi sono arrivate ad un punto fermo. Il sei volte Pallone d’Oro si trova già a Barcellona ma questa situazione ha finito per spiazzare anche il giocatore ed il suo staff.

LEGGI ANCHE >>> Messi, la decisione che spaventa i tifosi del Barcellona

Il Barcellona ha compreso che rinnovare Leo è quasi impossibile ed ora la società sta addirittura studiando un piano per comunicare ai tifosi questa clamorosa decisione. Leo ed il Barcellona sono ogni giorno che passa più lontani che mai.