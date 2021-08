La buona e la cattiva notizia che dà Dybala alla Juventus

Per la Juventus e Dybala notizie in chiaro scuro: dal campo i segnali non sono positivi, mentre sul versante rinnovo sono attese novità

Deve essere l’anno di Paulo Dybala. Alla Juventus ne sono convinti: la Joya tornerà a brillare grazie al feeling con Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico toscano ha bloccato la sua cessione che sembrava probabile in primavera: l’argentino resta e sarà centrale nel nuovo progetto bianconero. Reduce da una stagione caratterizzata da tanti infortuni e pochi gol, Dybala è chiamato al riscatto, magari favorito da quel rinnovo improbabile fino ad un po’ di tempo fa ed ora altamente probabile. Novità in questo senso potrebbero esserci a brevissimo.

Il suo agente Jorge Antun ha terminato la quarantena prevista al suo arrivo in Italia ed ora potrà incontrare i dirigenti della Juventus. Il meeting, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello sport’, potrà esserci tra domani e sabato. Un accordo potrà essere trovato per una cifra intorno agli 8 milioni di euro più bonus che potrebbero portare la cifra complessiva sui 10 milioni di euro. Le sensazioni sono positive anche se in passato non sono mancate frizioni tra le parti.

Juventus, niente Barcellona per Dybala

Se sul fronte rinnovo le notizie potrebbero a breve volgere al bello, non sono proprio positive quelle che arrivano dal campo. Dopo aver saltato le prime uscite stagionali, Dybala salterà anche il Trofeo Gamper in programma domenica. L’argentino non volerà a Barcellona e resterà in Italia per continuare la sua marcia verso il ritorno in campo.

Un atteggiamento di logica prudenza visto che il numero 10 bianconero non vuole ripetere il calvario dello scorso anno quando è stato troppo spesso ai box.