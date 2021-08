“Loro se ne fregano”, il 26 maggio l’ex Inter avvertiva i tifosi

I tifosi dell’Inter amareggiati per la partenza ormai scontata di Romelu Lukaku hanno rispolverato il profetico tweet di Eder del 26 maggio

Le perplessità emerse a maggio sul progetto del gruppo Suning e sugli scenari per l’Inter stanno tornando minacciosi adesso, a distanza di due mesi. I nerazzurri dopo aver salutato Achraf Hakimi si apprestano a dare l’addio anche a Romelu Lukaku, in assoluto l’artefice principale dello scudetto conquistato da Antonio Conte. Già, proprio il tecnico che ha inaugurato la fase degli addii. Ai quali potrebbero aggiungersi ora anche Ausilio e Marotta, secondo i rumors emersi nelle ultime ore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Eder avvertiva i tifosi già a maggio: “Se ne fregano del grande lavoro svolto da Conte”

Sui social è tornato a circolare con insistenza un tweet di Eder Citadin Martins. L’ex Inter, lo scorso 26 maggio aveva fatto emergere una situazione inquietante. Le ultime cessioni hanno fatto riemergere grosse perplessità sulle mosse in mente dal gruppo Suning. Zhang, infatti, si avvia a chiudere con il Chelsea un’operazione da oltre 100 milioni di euro.

Eder era stato critico. Il brasiliano era stato ‘vittima’ delle manovre della famiglia Zhang durante il suo passaggio in Cina, al Suning.

“Hanno buttato all’aria il grande lavoro fatto da calciatori, staff e dirigenti e ora faranno altrettanto pure all’Inter dopo il grande lavoro compiuto da mister Conte. Perché devono far rientrare nelle loro tasche 100 milioni di euro. Del calcio e dei dipendenti se ne fregano”, aveva detto in quella circostanza l’ex calciatore di Inter, Empoli, Frosinone, Cesena, Brescia e Sampdoria.

Buttavano tutto all’aria un grande lavoro fatto. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’inter lo buttano tutto per all’aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se n’è fregano. — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

LEGGI ANCHE >>> “Dimissioni”: dopo Lukaku, all’Inter può esserci la grande fuga

Nei piani in mente all’inizio della pianificazione, l’Inter non è ancora riuscita a sbarazzarsi di calciatori con l’ingaggio pesante come Vidal, Nainggolan e Sanchez, fuori dal progetto tecnico e con pochi estimatori che possano liberare i nerazzurri dai loro pesanti ingaggi.