Inter, l’annuncio dell’agente di Lukaku ha scosso i social

Federico Pastorello esce allo scoperto. L’agente di Romelu Lukaku ha parlato proprio del suo assistito attraverso un commento sui social.

Il futuro di Lukaku dovrebbe, a meno di clamorosi ribaltoni, proseguire lontano dall’Inter. L’attaccante belga sembra destinato a lasciare Milano, visto che la sua volontà – secondo quello che raccontano le ultime indiscrezioni – sarebbe quella di tornare nuovamente al Chelsea, lì dove tutto è cominciato.

Resta chiaro, però, che per l’Inter la cessione di Romelu rappresenta di certo un potenziale introito economico da urlo, ma allo stesso tempo anche un evidente perdita sotto il punto di vista tecnico. Per Antonio Conte, infatti, quello di Lukaku è stato un elemento essenziale per la vittoria dello Scudetto. E cosi, dopo l’addio al tecnico e quello ad Hakimi, i tifosi dell’Inter saluterebbero anche un altro dei pilastri dell’ultimo titolo nerazzurro conquistato.

Inter, le parole dell’agente di Lukaku

Sui social si parla tanto dell’addio di Lukaku all’Inter. E cosi anche i tifosi nerazzurri stanno cercando informazioni, conferme, smentite, tutto quello che possa soprattutto dar anche soltanto l’impressione che niente sia ancora deciso al 100%. Ad essere chiamato in causa, proprio in questi minuti, è stato anche l’agente del centravanti belga Federico Pastorello.

Proprio quest’ultimo sui social ha risposto ad un utente che gli chiedeva di fare di tutto per tenere Lukaku, scusandosi per i commenti negativi (che stanno inondando anche Pastorello) ed augurando in bocca al lupo a prescindere da tutto.

Un messaggio al quale lo stesso agente ha voluto rispondere con una sorta di annuncio riguardante proprio Lukaku: “Grazie per queste tue parole. Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni presto, comunque vada a finire“. Insomma, i tifosi dell’Inter probabilmente saranno accontentati, e scopriranno i motivi per i quali Lukaku sembrerebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) aver deciso di lasciare Milano.