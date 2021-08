Messi può “restituire” Lukaku all’Inter: “C’è la chiamata”

Messi nel mirino del Chelsea, che ha chiesto un incontro urgente con il suo entourage. In stand by la trattativa per Lukaku.

I tifosi dell’Inter possono ricominciare a sognare. L’addio di Lionel Messi al Barcellona ha infatti messo in stand by la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. I Blues, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, hanno chiesto all’entourage del giocatore un incontro urgente. Il presidente Roman Abramovich da anni sogna di portare a Londra l’argentino ed ora promuoverà a tirare tutte le leve necessarie per convincerlo.

Il Chelsea vuole Messi: in stand by la trattativa per Lukaku

Anche a costo di mollare Lukaku. Nelle scorse ore la trattativa con l’Inter sembrava ad un passo dalla chiusura: la punta aveva accettato un contratto da 15 milioni di euro netti a stagione (tra parte fissa e bonus) mentre al club sarebbero stati offerti 130 milioni di euro. Poi, ieri sera, ecco il divorzio tra Messi ed il Barcellona che adesso rischia di far saltare l’intera operazione.

Messi, dal canto suo, sta valutando ogni destinazione. In pole position c’è il Paris Saint Germain, dove ritroverebbe gli amici Neymar e Angel Di Maria mentre il Manchester City, dopo le dichiarazioni rilasciate oggi da Pep Guardiola (“giocatore fantastico ma abbiamo preso Jack Grealish“), appare defilato. Occhio quindi al Chelsea: la corsa al 6 volte Pallone d’Oro è ufficialmente partita. Parigi è avanti ma dalle parti di Stamford Bridge iniziano a crederci sul serio.