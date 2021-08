“Messi è già in città”: l’indiscrezione che svela il futuro della Pulce

Messi, dopo l’addio al Barcellona, stando all’indiscrezione lanciata da Courbis si troverebbe già a Parigi. A breve l’incontro con il Psg.

In Francia ne sono sicuri. Lionel Messi si trova a Parigi e a breve avrà un incontro con la dirigenza del Paris Saint Germain. A rivelare la presenza dell’ormai ex numero 10 del Barcellona nella capitale è stato l’allenatore Rolland Courbis, attraverso un post su Twitter. “Aleggia un grosso rumour: Messi avrebbe passato la notte al Royal Monceau”.

Une grosse rumeur plane sur #paris ! #LionelMessi aurait passé la nuit au Royal Monceau et serait à la factory ! Quel bonheur s il pose sa petite signature en bas du contrat ! En espérant que @KMbappe prolonge dans la foulée si cette info est confirmée et actée ! — Rolland Courbis (@rollcourbis) August 6, 2021

Messi già a Parigi: lo rivela Rolland Courbis

Il tecnico e giornalista ha inoltre spiegato che il 6 volte Pallone d’Oro, stando alle informazioni in suo possesso, è in contatto con la proprietà del club. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve. Il Psg dopo gli acquisti di Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum non è ancora sazio. E dopo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane dal presidente Nasser Al Khelaifi (“faremo grandi acquisti e lui è un giocatore libero”), adesso è pronto a sferrare l’attacco decisivo.

L’arrivo del fuoriclasse rischia di scatenare un effetto domino con ripercussioni sul futuro di Kylian Mbappè (sempre nel mirino del Real Madrid) e di Cristiano Ronaldo (probabile a questo punto la permanenza alla Juventus). Tutto, in ogni caso, può cambiare in qualsiasi momento: in campo c’è pure il Manchester City e resta da vedere quale sarà la risposta di Pep Guardiola all’offensiva parigina. Per Messi, “sotto shock e molto triste” secondo il quotidiano argentino ‘Clarin’, dopo il divorzio è tempo di scegliere la prossima destinazione. Barcellona è, e va considerato, un capitolo chiuso.