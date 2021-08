Messi, tweet nella notte a sorpresa: “Trattativa conclusa”

Quello che sembra un vero e proprio annuncio, che di fatto aspettavamo tutti. Messi al Paris Saint Germain, ora è davvero tutto fatto.

Messi al Paris Saint Germain, tutto fatto. In queste ore il chiacchiericcio mediatico si è fatto assordante, soprattutto dopo l’annuncio del Barcellona che ha di fatto confermato l’addio della Pulce. Una storia d’amore durata più di vent’anni, quella tra il campione argentino ed il club catalano, e che si è interrotta cosi, anche quando tutto sembrava portare verso un nuovo prolungamento. Il presidente Laporta sembrava convinto, anche dopo la sua elezione, di poter trattenere Messi, ma cosi non è stato.

Ed allora si è acceso il polverone mediatico, dedicato ovviamente alla destinazione di Messi dopo l’addio al Barcellona. Occhi puntati su Parigi, la destinazione che sembrava fin da subito la più plausibile tra quelle di cui si era parlato anche nei mesi passati. E cosi, proprio in queste ore, è arrivato anche l’annuncio.

Una squadra già adesso stellare, ma che con Messi diventa di uno spessore assoluto, e c’è chi già fa i soliti accostamenti con i ‘galacticos’ del Real Madrid. Sergio Ramos, ma anche Donnarumma, Hakimi e i già presenti Neymar, Mbappè, Verratti. Messi diventa, di fatto, una ciliegina su quella che sembra una torta davvero incredibile da ammirare.

