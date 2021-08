De Laurentiis sorprende i tifosi: la novità che alleggerisce le tasche

Si disputerà oggi il match amichevole tra Napoli e Ascoli, una delle ultime amichevole prestagione e De Laurentiis ha sorpreso i tifosi

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è arrivato da pochi giorni in ritiro a Castel di Sangro ed oggi sarà impegnato nella prima amichevole nel ritiro contro l’Ascoli di Sottil. Sono tornati i Nazionali e questa sarà l’occasione per vedere la squadra quasi al completo.

Ci sarà il campione d’Europa Lorenzo Insigne e, tolti i giocatori infortunati, Luciano Spalletti potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione. La notizia riguardo questo match riguarda le modalità di trasmissione con De Laurentiis che ha sorpreso i tifosi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

De Laurentiis e la sorpresa ai tifosi del Napoli

Rispetto alle prime amichevoli contro il Bayern Monaco ed il Wisla Cracovia, la sfida odierna sarà visibile in chiaro e non in Pay per View al costo di circa 10 euro come i match precedenti. Sarà il canale ‘campano’ Canale 8 a trasmettere la sfida in chiaro.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli vuole riportare in Italia una vecchia conoscenza del campionato

Quest’anno (come in passato) il Napoli era l’unica squadra ad utilizzare il Pay per View per vedere le amichevoli e spesso sui social si doveva far fronte alle lamentele dei tifosi contro la società.