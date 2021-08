Olimpiadi italiane leggendarie: arriva la medaglia numero 40

L’Italia vince una medaglia anche nell’ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo. La spedizione italia è stata un clamoroso successo.

Ultimo giorno di Olimpiade, ultimo giorno di una fantastica Olimpiade per i colori azzurri. La spedizione italiana a Tokyo è stata un autentico successo sin dal primo giorno e dal primo oro nel Taekwondo di Vito dall’Aquila. Dal trionfo del giovane pugliese le vittorie italiane non si sono più fermate.

Questa di Tokyo è stata la miglior Olimpiade di tutti i tempi per l’Italia che ha battuto vari record. Gli azzurri per tutti i 16 giorni in cui è durata la competizione sono andati sempre a medaglie. L’Italia con le 40 medaglie vinte in Giappone ha superato il record di 36 medaglie ottenute a Los Angeles 1932 ed a Roma 1960. L’ultima medaglia per il nostro paese è arrivata, ore italiane, in primissima mattinata.

Medaglia di bronzo per l’Italia nella ginnastica ritmica

Arriva dalla ginnastica ritmica l’ultima medaglia di questa indimenticabile Olimpiade. Le ‘farfalle azzurre’ si sono aggiudicate la medaglia di bronzo dietro alla Bulgaria e alla Russia. Le italiane hanno raggiunto un punteggio complessivo di 87.700 con due esibizioni di classe e senza errori.

E’ una grossa rivincita per le farfalle che riscattano così il quarto posto raggiunto 5 anni fa a Rio. Si conclude così un Olimpiade ricca di successi e di lacrime di gioia per l’Italia. Gli azzurri non sono riusciti a raggiungere il record dei 14 ori di Los Angeles 1984, ma era un’altra epoca contraddistinta da meno concorrenza.