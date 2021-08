Spunta la foto del trio Superlega: Agnelli, Perez e Laporta al ristorante

Il viaggio della Juventus a Barcellona ha permesso ad Agnelli un summit di Superlega con i presidenti di Barcellona e Real Madrid.

Il trofeo Gamper a Barcellona tra i blaugrana e la Juventus è un’occasione importante, anzi è stata. Da quando i bianconeri sono atterrati in Spagna, infatti, il presidente Agnelli e la dirigenza torinese, innanzitutto, avranno occasione di dialogare coi corrispettivi del Barcellona di calciomercato: al centro dell’interesse la trattativa per Miralem Pjanic, che potrebbe presto concludersi.

Superlega, l’incontro a Barcellona tra Agnelli, Perez e Laporta

Come testimonia l’immagine condivisa da ‘Sport’, il mini-viaggio della Juventus ha riguardato anche altre questioni, come la Superlega. Il presidente Agnelli, infatti, è stato fotografato in compagnia di Florentino Perez del Real Madrid e Joan Laporta del Barcellona, in un ristorante. Evidentemente un summit per rilanciare la proposta, dopo i mesi turbolenti per la risposta legale della UEFA e l’intervento del tribunale di Madrid.

