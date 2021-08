Inter, Marotta ha fretta: si chiude per l’esterno destro

Marotta vuole accontentare Inzaghi e conta di chiudere nel weekend l’operazione per il terzino del Psv Dumfries: l’Inter offre 13 milioni

L’Inter si appresta a cedere Romelu Lukaku al Chelsea e intanto si avvicina al laterale destro. I nerazzurri hanno individuato l’obiettivo ormai da diverse settimane: il calciatore scelto per sostituire Achraf Hakimi, passato al Psg, è Denzel Dumfries. L’esterno destro del Psv, che si è messo in luce anche durante l’Europeo, è l’erede designato del marocchino e come riporta il ‘Corriere dello Sport’ Marotta affila le armi per chiudere la trattativa già in questo fine settimana. Un colpo che permetterebbe all’Inter di placare lievemente le contestazioni degli ultimi giorni.

Inter, offensiva per Dumfries: Marotta vuole strappare il sì del Psv nel weekend, offerta da 13 milioni

L’esterno, con spiccate capacità offensive e ottime referenze sul piano della corsa, gradisce il trasferimento a Milano e per evitare problemi non scenderà in campo nella gara di questa sera valida per i preliminari di Champions League (gli olandesi hanno ipotecato il passaggio del turno contro il Midtjylland con la vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata). Dumfries è anche il nome preferito da Simone Inzaghi per rinforzare la corsia destra pertanto l’Inter vuole soddisfare la richiesta del neo tecnico. Beppe Marotta vuole sbrigare la pratica nel weekend e per farlo, scrive il ‘Corriere dello Sport’ pensa a un’offerta da 10 milioni più 3 di bonus. Una cifra già molto simile a quanto richiesto dal club olandese, che sembrerebbe puntare ad ottenere un bottino compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Dunque, le parti potrebbero trovare l’intesa appena l’Inter si avvicinerà ulteriormente alla richiesta.

Il terzino olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 (il suo procuratore è Mino Raiola) ed anche questo aspetto mette pressione al Psv. Nella passata stagione, Dumfries ha siglato 4 gol. A questi si sono poi aggiunti i 2 firmati durante l’Europeo. Un anno fa ne ha messi a referto 8.