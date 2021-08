Arriva la notizia che complica i piani per l’attacco di Inter e Roma

La cessione di Lukaku dall’Inter al Chelsea potrebbe portare ad una girandola di attaccanti che coinvolge il club nerazzurro e la Roma

Dopo aver praticamente ceduto Romelu Lukaku al Chelsea, l’Inter è in attesa di chiudere per Edin Dzeko. La Roma ha bisogno di trovare un sostituto e nelle ultime ore è arrivata una notizia che complica i piani sia del club campione d’Italia che del club capitolino.

Secondo quanto riporta Metro Tammy Abraham avrebbe trovato un accordo con l’Arsenal e vorrebbe quindi restare in Premier League. Roma e Chelsea hanno un accordo per l’attaccante inglese e i Blues vorrebbero cederlo in Italia per non doverlo affrontare in futuro come rivale. La situazione vive uno stato di ‘empasse’.

Inter e Roma, la notizia frena le trattative di mercato

Il ritardo nella trattativa per portare Abraham nella ‘Capitale’ rallenta anche l’operazione Dzeko con il giocatore che sembrava pronto per le visite mediche e vede ora bloccata una trattativa che sembrava quasi chiusa.

Nelle prossime ore dovrebbero esserci ulteriori aggiornamenti con l’Inter che resta in attesa insieme a Dzeko e le parti attendono sviluppi per la chiusura della trattativa.