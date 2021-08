“Mi rattrista”: Tuchel sorprende su Messi al Paris Saint-Germain

Messi al Paris Saint-Germain ‘rattrista’ Tuchel, ex allenatore del club francese. Le dichiarazioni in vista della Supercoppa europea.

L’addio di Leo Messi al Barcellona ha scatenato tutto il globo. L’attaccante argentino, nonostante la riduzione dell’ingaggio, non ha potuto rinnovare il proprio contratto a causa delle rigide regole de La Liga. Già annunciato sui social network dal Paris Saint-Germain, la Pulce non ha fatto fatica a trovare una nuova casa. E tra chi gioisce per l’arrivo di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, c’è anche chi è ‘triste’. Tra questi ultimi c’è sicuramente Thomas Tuchel, ex allenatore del PSG.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tuchel su Messi

Durante la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa europea tra il Chelsea ed il Villareal, Thomas Tuchel, allenatore dei Blues con un passato recente sulla panchina del club di Parigi, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

LEGGI ANCHE >>> La partita si ferma per una sparatoria: il video della tragedia

“Leo Messi fa al caso di tutte le squadre del mondo. Io, però, sono un po’ triste che non abbia concluso la sua carriera con la maglia del Barcellona. I due, insieme, erano una cosa sola. Come ogni allenatore, anche Pochettino avrà del lavoro da svolgere”.