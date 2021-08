L’indizio nel video del Psg che farà infuriare il Real Madrid

Nel video che sancisce di fatto l’ufficialità di Messi al Psg, il club parigino ha anche blindato Mbappe dai recenti rumors di mercato.

Nella giornata di oggi il Psg ha ‘praticamente’ annunciato Lionel Messi. Il giocatore è già a Parigi e ci sono foto con la maglia del club parigino, ma in questi minuti la società di Al Khelaifi ha postato un video che dà diversi indizi e che regala un succoso antipasto ai tifosi.

Dopo una carriera dove ha militato tra le fila del Barcellona Lionel Messi dice addio ed è ormai pronto per iniziare questa nuova avventura a Parigi. Il club transalpino si è letteralmente scatenato in questa sessione e dopo Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum ha chiuso per l’ennesimo colpo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, video con frecciata al Real Madrid

Attraverso un video sui propri social il Psg ha ‘avvisato’ il Real Madrid. Il club francese ha postato anche uno scatto con le maglie di Mbappe e Neymar, in attesa di mostrare quella di Messi.

LEGGI ANCHE >>> “Ma stiamo scherzando?”, dopo Messi il Psg sferra l’ennesimo attacco

Mbappe è in scadenza di contratto il prossimo anno e sul giocatore c’è il pressing del Real Madrid che vorrebbe acquistarlo già in questa sessione di mercato. Il club francese invece blinda il suo gioiello e punta all’attacco ‘delle meraviglie’.