“Innumerevoli problemi”: Napoli, è scattato l’allarme

De Laurentiis allarma i tifosi del Napoli: “Innumerevoli problemi, devo parlare con Spalletti: abbiamo pochi giorni”

Un Aurelio De Laurentiis più agitato del solito ha parlato da Castel di Sangro, in Abruzzo, presenziando brevemente a un convegno sulle banche di credito cooperativo.

“Scusatemi, ma devo raggiungere Spalletti: domani ritorno a Roma e dobbiamo parlare di innumerevoli problemi“, ha detto il presidente del Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, l’allarme di De Laurentiis: “Innumerevoli problemi, devo parlare con Spalletti”

De Laurentiis ha poi proseguito: “Il mercato è aperto sia in uscita che in entrata. Abbiamo pochi giorni. Chi c’è c’è e chi non c’è non c’è, a settembre si parte fino alla fine”.

Poche, criptiche parole che suonano come un campanello d’allarme per tutti i sostenitori azzurri.

LEGGI ANCHE>>> Napoli, niente da fare: dopo dieci anni sarà addio all’attaccante

La campagna trasferimenti del Napoli è infatti fin qui praticamente ferma, senza acquisti né cessioni di grido, se si escludono gli addii a parametro zero di Hysaj e Maksimovic e al ritorno al Chelsea di Bakayoko.

Tra i temi particolarmente spinosi ci sono quello legato al rinnovo di capitan Insigne, in scadenza nel 2022, e quello del sostituto a centrocampo dell’infortunato Demme.