“L’Inter vuole Insigne”: scoppia un nuovo caso di calciomercato

L’Inter piomba su Insigne: lo rivela Gianluca Di Marzio. Il capitano del Napoli è in scadenza nel 2022 e il rinnovo continua a non sbloccarsi

Autentica bomba di mercato sganciata dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il quale ha rivelato che l’Inter starebbe pensando a Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli è in scadenza nel 2022 e il discorso relativo al rinnovo è da tempo bloccato, con le parti ferme sulle proprie posizioni. Questo avrebbe spinto Marotta e Ausilio ad allacciare dei contatti esplorativi con l’entourage del giocatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Nuova bomba di mercato: l’Inter piomba su Insigne

Un’operazione del genere sarebbe apparsa inimmaginabile fino a qualche tempo fa, ma ora l’Inter sta per incassare 115 milioni dal Chelsea per Lukaku, e potrebbe decidere di reinvestirne una parte (circa 25) per fare un’offerta al club di Aurelio De Laurentiis.

Lo stesso patron azzurro ieri era apparso piuttosto preoccupato nel corso di un convegno a Castel di Sangro, nel quale aveva affermato sibillinamente di avere “innumerevoli problematiche” da risolvere.

LEGGI ANCHE>>> “Innumerevoli problemi”: Napoli, è scattato l’allarme

Di Marzio ha chiarito in serata che non si può ancora parlare di una vera e propria trattativa per Insigne. Certo è che, nell’estate del clamoroso passaggio di Leo Messi al PSG, nessun trasferimento appare ormai impossibile.