“Ronaldo, vieni in Francia con Messi”: la risposta del campione della Juve

Messi al Psg ha provocato tanti commenti: José Fonte ha parlato della possibilità di Ronaldo di lasciare la Juve per trasferirsi in Francia

Il trasferimento di Lionel Messi al Psg è tra i trasferimenti più sensazionali della storia del calcio. La risoluzione della vicenda dell’asso argentino, che sembrava vicino al rinnovo con il Barcellona prima dell’addio, è l’argomento principale tra i tanti appassionati, sbigottiti davanti alla sontuosa campagna acquisti compiuta dai parigini. Gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum e Messi rendono il Psg assoluto favorito per spezzare la maledizione Champions. I francesi dovranno fare i conti con il forte carico di pressioni. In campionato avranno invece il compito di spodestare il Lille, capace di imporsi in volata in occasione dell’ultima Ligue 1. Il torneo transalpino nonostante gli ultimi arrivi ha un appeal inferiore rispetto agli altri top campionati europei. José Fonte si è fatto così portavoce di una proposta: portare anche Cristiano Ronaldo nella competizione francese. Il portoghese ha risposto all’invito del compagno di nazionale.

Ligue 1, Ronaldo in Francia per duellare con Messi: il portoghese della Juve sorride all’invito del compagno

Cristiano Ronaldo e Leo Messi per anni hanno caratterizzato i confronti tra Real Madrid e Barcellona dando molto pepe al campionato spagnolo. La Liga per diverso tempo è stata considerata la migliore del mondo. Ora però l’argentino si è trasferito in Francia, dopo che anche Cristiano Ronaldo ha fatto le valigie per raggiungere l’Italia. José Fonte però confida nel fatto che il duello tra i due campioni possa ripetersi oltralpe. Il difensore portoghese ha commentato lo sbarco di Messi in Ligue 1 durante una conversazione su ‘Talksport’: “Si tratta di un colpo che conferisce enorme prestigio al campionato. Affrontare Messi si preannuncia come una sfida molto stimolante. Non sarà semplice fermarlo ma il suo arrivo darà grande visibilità al calcio francese. Ogni giorno – ha aggiunto scherzando – scrivo a Cristiano Ronaldo perché venga al Lille. Mi ha risposto con una risata”. L’unica risposta del portoghese sarebbe stata un “ahahah”. Nulla da fare dunque per José Fonte che per la sfida a Messi non potrà contare su un titano per mantenere il titolo dopo la clamorosa vittoria di pochi mesi fa.

Ronaldo resterà alla Juventus per il quarto anno consecutivo e sfiderà ancora Messi. Lo farà però attraverso la Champions League, competizione per cui i bianconeri hanno puntato forte su di lui nell’estate del 2018 non riuscendo però a regalare la gioia tanto agognata dai tifosi juventini.