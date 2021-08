Non solo Dumfries, a Milano sbarca un altro acquisto

Il Milan risponde all’acquisto di Dumfries da parte dell’Inter prendendo Florenzi. Accordo ad un passo con la Roma: domani si chiude.

L’Inter chiama, il Milan risponde. All’acquisto di Denzel Dumfries da parte dell’amministratore delegato Beppe Marotta, infatti, farà da contraltare quello di Alessandro Florenzi, sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore rossonero. Domani, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’agente del giocatore Alessandro Lucci incontrerà il direttore generale della Roma Tiago Pinto al fine di ottenere il via libera al trasferimento. L’accordo è ad un passo: Florenzi sbarcherà a Milano con la formula del prestito.

Resta soltanto da capire se l’acquisto comprenderà il diritto di riscatto oppure l’obbligo. Dettagli, che non comprometteranno la buona riuscita dell’operazione. Florenzi, reduce da una buona stagione al Paris Saint Germain (20 presenze in Ligue 1), è stato escluso dal nuovo progetto tecnico dei giallorossi. A lui era interessata anche la Fiorentina, alla ricerca di un sostituto di Pol Lirola in procinto di tornare al Marsiglia, ma alla fine a spuntarla sarà il Milan.

Paolo Maldini, alla luce delle difficoltà riscontrate per riprendere Diogo Dalot (la trattativa con il Manchester United è finita su un binario morto), è quindi intenzionato a puntare forte sull’azzurro neo campione d’Europa. Un rinforzo importante per il tecnico Stefano Pioli, il quale potrà disporre di un elemento di qualità da alternare a Davide Calabria. Tutto fatto, manca solo la fumata bianca. Poi la nuova avventura in rossonero di Florenzi potrà iniziare.