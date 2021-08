La rivelazione su Vlahovic spezza i sogni di Milan e Atletico Madrid

Vincenzo Italiano, neo allenatore della Fiorentina, interviene sulla questione più calda del mercato, ovvero il futuro di Dusan Vlahovic.

Da quando è terminata l’ultima stagione di Serie A, Dusan Vlahovic è sulla bocca di diversi club interessati al suo grande talento. La Fiorentina, tuttavia, ha provveduto subito a blindarlo: non intende privarsi già del 21enne di Belgrado e ha schivato così varie società, compresa l’Inter, che pareva averlo sondato dopo l’addio di Romelu Lukaku, e l’Atlético Madrid, forse più disposto ad arrivare ai 50 milioni di euro richiesti.

Fiorentina, Italiano chiude alla cessione di Vlahovic

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, nell’intervento in conferenza stampa per l’esordio ufficiale della Viola in Coppa Italia contro il Cosenza, in programma domani sera alle 21:00 al Franchi, ha parlato anche del serbo. Non ci sarà nessuna sorpresa, secondo le sue parole, fino alla fine del mercato: “Tutto è imprevedibile, ma per ciò che vedo ogni giorno non esiste un problema Vlahovic. Sono convinto che lui abbia in testa solo la Fiorentina”.

A conferma delle sue impressioni, Italiano racconta dell’approccio del calciatore con la squadra: “In allenamento mostra sempre la solita voglia e la solita fame. Sapevo che fosse forte ma mi ha davvero impressionato, è un trascinatore. Ovvio che il mercato ancora aperto rappresenta una difficoltà per tutti e dipende sempre dalla volontà del calciatore ma come ho detto lui è sempre sul pezzo e io non ho mai chiesto garanzie sulla sua permanenza”.