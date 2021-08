Messi-Psg, l’assurda reazione del tifoso del Marsiglia: il video fa scandalo

L’arrivo di Messi al Psg fa impazzire lo youtuber Mohammed Henni, tifoso del Marsiglia. In un video prende a calci dei televisori.

L’acquisto di Lionel Messi da parte del Paris Saint Germain ha provocato diverse reazioni in Francia. In tanti, ad esempio, hanno ringraziato il club ritenendo che l’arrivo dell’argentino darà una grossa spinta alla Ligue 1 in termini di notorietà ed esposizione mediatica. A pensarla così è proprio il presidente del campionato Vincent Labrune: “Si tratta di un evento globale È una grande opportunità per i tifosi francesi e per tutti gli amanti del calcio di poter vedere il miglior giocatore del mondo giocare nei nostri stadi o in televisione”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Messi al Psg fa impazzire lo youtuber Mohammed Henni

Per altri invece, soprattutto per i supporter delle altre squadre del torneo, non poteva esserci notizia peggiore. È il caso dello youtuber Mohammed Henni, grande tifoso del Marsiglia: dopo essere entrato all’interno di un centro commerciale indossando una maglia con il numero 19 accompagnato da una scritta che la dice lunga sul suo umore (“f*** Messi”), ha iniziato a prendere a calci alcuni televisori.

LEGGI ANCHE>>> “Messi e Ronaldo insieme al Psg”: a sorridere sarà il Real Madrid

In seguito, insieme ad un amico che ha ripreso l’intera scena, è fuggito via facendo perdere le proprie tracce al fine di evitare possibili sanzioni. Il video, dal titolo “Sto diventando pazzo”, è divenuto virale registrando oltre un milione di visualizzazioni e 50.300 mi piace.