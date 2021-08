Lo splendido gesto di Thorsby che conquisterà tutto il mondo

Lo splendido gesto di Thorsby conquisterà tutto il mondo: la decisione del centrocampista della Sampdoria è un chiaro messaggio

Morten Thorsby è uno dei nomi usciti di frequente anche in ottica calciomercato. Il Napoli, ad esempio, pensa a lui per il centrocampo. Ma non è sul rettangolo di gioco, né per operazioni di mercato che il suo nome oggi fa notizia. Il norvegese, infatti, si è reso protagonista di un bel gesto che rappresenta un messaggio importante per tutto il mondo. Da sempre impegnato nella battaglia ambientalista, il calciatore ha deciso di cambiare il suo numero di maglia. Niente più 18 che lo ha accompagnato finora: dalla stagione che sta per iniziare, Morten Thorsby indosserà il numero 2. Il motivo è semplice ed è ovviamente legato all’impegno del centrocampista a favore della difesa della natura.

Thorsby sceglie il numero 2 per la battaglia ambientalista

Il nuovo numero di maglia scelto da Thorsby per la prossima stagione è un chiaro messaggio ambientalista. Il 2 che sarà sulla schiena del centrocampista è un riferimento all’obiettivo primario del Paris Agreement, l’accordo di Parigi tra gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che ha come obiettivo quello di contenere sotto i 2°C l’aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli pre-industriali per prevenire rischiosi cambiamenti climatici.

Due proprio come il numero di maglia di Thorsby che non manca di dedicare il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Anche su un campo di calcio.