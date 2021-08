Inzaghi ha deciso il futuro di Vecino: l’annuncio del giocatore in diretta

Le parole di Matias Vecino dell’Inter, il quale ha confermato che il futuro in nerazzurro potrà essere migliore grazie a Simone Inzaghi.

L’addio di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi ha evidentemente comportato dei cambiamenti nella struttura dell’Inter, che si vedranno a lungo raggio. Oltre all’addio di elementi chiave, infatti, c’è da considerare la novità tattica che è rappresentata dall’allenatore Simone Inzaghi. Il tecnico ha fatto le sue valutazioni e all’interno di queste pare esserci una positiva per Matias Vecino.

Inter, con Inzaghi Vecino ritrova la fiducia

Con Antonio Conte, in effetti, l’uruguaiano non ha avuto molto spazio, al punto che spesso è stato vicino alla cessione, ad esempio al Napoli, che l’ha seguito da vicino nell’ultimo anno. Eppure è un elemento valido per la linea offensiva e a tal proposito uno dei perni della Nazionale uruguaiana, anche verso il futuro.

A ‘Sport890’ Vecino è apparso carico e sempre più convinto del ruolo che potrà avere nella nuova Inter: “Sono felice perché il tecnico mi ha trasmesso fiducia, mi ha detto che per lui sarò molto importante. Satriano? Già l’anno scorso si è allenato alcune volte con la prima squadra. Se lo merita perché si allena bene, è un ragazzo serio e umile. Non ho dubbi sul fatto che gli capiteranno solo cose belle, che succeda qui o in un’altra squadra”.