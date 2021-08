Inter, tegola inattesa: Inzaghi incassa un’altra brutta notizia

Tegola per l’Inter: Lautaro Martinez alle prese con un infortunio. Rischia di slittare il suo debutto in Serie A.

Potrebbe slittare il debutto nel prossimo campionato di Lautaro Martinez. L’argentino, squalificato per la prima partita che vedrà l’Inter affrontare sabato 21 agosto il Genoa, ha riportato un infortunio che rischia di mettere in dubbio la sua partecipazione alla seconda gara del torneo. A riferirlo è stato il giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca di Marzio, attraverso un post su Twitter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tegola improvvisa per l’Inter: infortunio per Lautaro Martinez

La punta, questa mattina, ha accusato un leggero risentimento muscolare ed è stato sottoposto ad un accurato controllo medico. Le sue condizioni hanno allarmato l’ambiente e soprattutto il tecnico Simone Inzaghi, costretto a lavorare con un reparto offensivo ridotto ai minimi termini: con l’addio di Romelu Lukaku e Lautaro da valutare, a disposizione avrà soltanto Andrea Pinamonti (vicino all’Empoli) e il giovane Martin Satriano. A breve alla compagnia si aggregherà pure Edin Dzeko ma intanto Inzaghi dovrà lavorare di fantasia per organizzare al meglio i prossimi allenamenti della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Lautaro va in Premier? È arrivato l’annuncio improvviso dell’agente

Lautaro, dal canto suo, proverà a recuperare in tempo per l’impegno del 27 contro l’Hellas Verona ma senza forzare. L’Inter, dopo la cessione del belga al Chelsea, lo ritiene l’elemento cardine dell’attacco e a breve tenterà di blindarlo offrendogli un nuovo contratto. Un modo per scacciare le numerosi voci di mercato, che lo danno vicino al Tottenham e all’Atletico Madrid: in arrivo ci sarebbero offerte da almeno 50 milioni ma i nerazzurri non intendono sedersi al tavolo delle trattative.