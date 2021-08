Il calcio riparte con una brutta notizia: “Cinque giocatori in isolamento”

Nella conferenza in vista dell’esordio stagionale in Premier League Rafa Benitez ha annunciato che 5 giocatori sono in isolamento.

Questa sera torna ufficialmente il campionato inglese. Non sarà più calcio d’estate, ma si riparte con la Premier League. Domani l’Everton di Rafa Benitez farà il suo esordio in campionato contro il Southampton, ma nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per i Toffees.

Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia del debutto in campionato, Rafa Benitez ha annunciato che cinque giocatori non saranno presenti in quanto in isolamento a causa del Covid-19. I campionati stranieri ricominciano, ma torna a riaffiorare l’incubo legato al Coronavirus.

Premier League, 5 giocatori in isolamento:un match ora a rischio

Rafa Benitez ha inoltre chiarito che il trequartista James Rodriguez, uno dei cinque giocatori in isolamento, non è nei piani della società e della squadra. Ecco le sue parole nello specifico:

“James Rodriguez conosce il mio pensiero, già ne abbiamo parlato. Ora però è in isolamento e quindi non è un problema. Abbiamo attualmente ben cinque calciatori in isolamento”. Frasi che denotano una certa preoccupazione a poche ore dall’esordio in campionato.