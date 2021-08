L’assist di Ancelotti che può cambiare il mercato del Milan

Il Milan deve ancora completare la sua rosa e l’assist che arriva dal Real Madrid di Ancelotti può cambiare le strategie sul mercato

Il Milan riflette, Maldini si prende il tempo giusto per completare la squadra con possibilmente altri tre innesti. Terzino, centrocampista e trequartista per Pioli con l’ultimo come priorità in un ruolo che per ora è occupato soltanto da Brahim Diaz. I rossoneri riflettono con Yacine Adli che potrebbe essere l’uomo giusto per ricoprire la posizione dietro le punte.

Il 21enne del Bordeaux è dato molto vicino al Milan, anche se c’è chi considera che il franco-algerino possa essere impiegato anche in mediana. Per questo ci sarebbe spazio anche per un altro arrivo e da Madrid arriva un piccolo assist da parte dell’ex Carlo Ancelotti. Dani Ceballos è finito fuori dalla lista per la Liga: insieme ad Odegaard e Vallejo è stato escluso dai calciatori che potranno prendere parte alle prime partite di campionato.

Milan, Ancelotti esclude Ceballos: l’infortunio frena la trattativa

Accostato anche al Milan, Ceballos è tornato malconcio dalle Olimpiadi con la Spagna. Per lui una lesione ai legamenti della caviglia che lo terranno fuori dai giochi per qualche settimana. Si parla di almeno un mese di stop ed è per questo che la sua cessione sembrava congelata fino a gennaio.

L’esclusione potrebbe dipendere anche da questo, ma di certo il 25enne gradirebbe una squadra che puntasse su di lui. Potrebbe essere il Milan che riflette: approfittare o no dell’assist dell’ex tecnico?