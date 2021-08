Milan, dopo Ferragosto l’assalto per il botto finale di mercato

Il Milan ha battuto questa sera il Panathinaikos 2-1 grazie alla doppietta di Giroud, ma i rossoneri sono vigili anche sul mercato.

Il Milan ha battuto questa sera in amichevole il Panathinaikos. I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta di Giroud. Se Pioli sta preparando la squadra per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria, Maldini e Massara stanno cercare di allestire una squadra competitiva sia per la Serie A che per la Champions.

Dopo gli addii a Donnarumma e Calhanoglu, il team meneghino ha preso giocatori come Maignan, Giroud e Fodé Ballo-Touré ed ha riscattato Tomori dal Chelsea. Il Milan sta cercando di prendere anche un trequartista. Ci sono molti nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Per uno di questi ci potrebbe essere la svolta dopo Ferragosto.

Il Milan è pronto a sferrare l’assalto decisivo per Ziyech

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, al Milan piace tantissimo Hakim Ziyech del Chelsea. L’assalto decisivo potrebbe esserci da lunedì in poi. Il giocatore è stato tra i migliori della squadra inglese durante questo pre-campionato. Il marocchino ha anche segnato in Supercoppa, poi vinta ai rigori dai ‘Blues’, contro il Villarreal.

Ziyech potrebbe comunque cambiare aria, considerando l’abbondanza della rosa guidata da Tuchel. Il Milan per il ruolo del trequartista sta seguendo anche Isco del Real Madrid e Vaslic del CSKA Mosca, James Rodriguez dell’Everton ed Ilicic dell’Atalanta. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il prossimo giocatore rossonero.