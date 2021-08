De Rossi ha già trovato una nuova panchina: “L’offerta è pronta”

Il calcio a volte regala delle storie che vanno oltre lo sport. Una di queste storie romantiche potrebbe De Rossi.

E’ passato poco più di un mese dal trionfo dell’Italia di Roberto Mancini a Wembley. La vittoria dell‘Europeo ha fatto impazzire tutto il paese. La Nazionale è riuscita a raggiungere questo straordinario traguardo grazie alla forza di tutto, compreso lo staff tecnico, il gruppo azzurro.

Tra i membri dello staff tecnico di Mancini c’era Daniele De Rossi. L’ex giocatore ha dato il suo addio alla Nazionale in un’intervista recente a ‘Sportweek’: “E’ stata una decisione molto difficile da prendere, ma lascio la Nazionale. Ho voglia di allenare”. Per lui ci potrebbe essere subito una grande occasione dal sapore romantico.

Roma, De Rossi potrebbe allenare la Primavera

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, De Rossi potrebbe diventare l’allenatore la Roma Primavera a partire dall’anno prossimo, dove prenderebbe il posto del papà Alberto. L’ex giocatore non vorrebbe incominciare ad allenare una prima squadra e questa sarebbe il modo giusto per incominciare ad allenare.

De Rossi e la Roma hanno un legame inscindibile che va oltre lo sport. Il campione del Mondo ha militato per quasi vent’anni nel team capitolino dove ha giocato 616 partite e segnato 63 gol. Come canta il super tifoso giallorosso Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano”.