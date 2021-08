“L’ho proposto ad altri club”: la rivelazione che non farà piacere al Milan

Nikola Vlasic del CSKA Mosca è sulla lista dei desideri del Milan. La rivelazione dell’agente: “L’ho proposto anche al Napoli”.

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di un trequartista che possa far rifiatare Brahim Diaz. Il club rossonero è al lavoro per regalare al tecnico ed ai tifosi un nuovo colpo da inserire in rosa. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno stilato, da tempo, una lunga lista dei desideri, sulla quale c’è anche il nome di Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca. Le ultime novità sull’interessamento del club di Serie A sul cartellino del calciatore arrivano direttamente dal suo agente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, parla l’agente di Vlasic

Tonchi Martic, procuratore del calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘LigaTV’. Ecco quanto dichiarato: “Ho offerto Vlasic a tutti i principali club italiani, anche al Napoli. La probabilità che lasci il CSKA Mosca? In questo momento è difficile dirlo”.

LEGGI ANCHE >>> “È una sceneggiata”: inatteso attacco frontale a Pique

Il Milan, per il momento, continua a tenere d’occhio la situazione. Il club di Mosca ha aperto al prestito con diritto di riscatto, ma chiede circa 10 milioni di euro per il prestito oneroso. L’alternativa resta Isco del Real Madrid. In attesa dell’arrivo ufficiale di Florenzi, dunque, Maldini è al lavoro per Adli e per il nuovo trequartista del club lombardo.