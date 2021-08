Inter, colpo in attacco: incontro con gli agenti a Milano

L’Inter si prepara a realizzare il suo colpo di mercato per l’attacco: si è svolto l’incontro con gli agenti di Zapata a Milano.

Dopo l’addio di Romelu Lukaku e l’arrivo di Edin Dzeko, l’Inter ha bisogno di un ulteriore rinforzo in attacco. Il preferito resta Duvan Zapata e la trattativa sembrerebbe ora entrata nel vivo. Si è svolto, infatti, nel corso della giornata di oggi un incontro tra Marotta, Ausilio e gli agenti dell’attaccante. Il classe 1991 potrebbe arrivare sulla panchina di Simone Inzaghi e affiancare Lautaro Martinez per la prossima stagione di Serie A.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Incontro a Milano tra l’Inter e gli agenti di Zapata.

Secondo il giornalista di ESPN, Andres Agulla, si sarebbe svolto nel corso della giornata di oggi un incontro tra gli agenti di Zapata e l’Inter: Marotta e Ausilio vogliono portare l’attaccante sulla panchina nerazzurra, così da creare un reparto offensivo di livello elevato, andando a sopperire alla partenza (inaspettata e dolorosa) di Lukaku.

LEGGI ANCHE >>> “È una sceneggiata”: inatteso attacco frontale a Pique

Resta però il muro dell’Atalanta: Percassi infatti non vuole cedere Zapata, almeno non prima di aver trovato un sostituto sicuro per la Dea. Per il colombiano, quindi, la richiesta resta molto alta e i nerazzurri, dal canto loro, non hanno intenzione di versare una cifra troppo elevata. Le alternative a Zapata restano comunque Correa e Insigne. Si lavora per trovare una soluzione entro la fine del calciomercato.