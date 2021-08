“Infiammazione al ginocchio”: arriva un altro allarme per Spalletti

Napoli, si ferma Insigne: per il capitano lavoro personalizzato in palestra, mentre si sono allenati in gruppo Zielinski e Lozano

Il Napoli, tornato dal ritiro di Castel di Sangro, ha ripreso oggi gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno.

I problemi fisici, però, continuano a tormentare la squadra di Spalletti, attesa tra meno di una settimana dal debutto in campionato allo Stadio Maradona contro il Venezia neopromosso.

Napoli, si ferma Insigne: infiammazione al ginocchio destro per il capitano

Oggi a fermarsi è stato il capitano Lorenzo Insigne, alle prese con un’infiammazione al ginocchio destro che fortunatamente però sarebbe di lieve entità, stando a quanto comunicato dal club.

Il numero 24 ha comunque svolto lavoro personalizzato in palestra ed è ancora presto per sapere se potrà essere regolarmente in campo contro i lagunari.

Buone notizie arrivano nel frattempo da Zielinski e Lozano: i due calciatori si sono allenati in gruppo per l’intera seduta.

Solo terapie, invece, per il terzo portiere Contini, mentre Mertens e Ghoulam procedono verso il recupero dai rispettivi infortuni: oggi si sono dedicati al lavoro personalizzato in campo.