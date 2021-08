Ronaldo, nuovo messaggio di Georgina dopo il caos Ancelotti

La compagna di Cristiano Ronaldo si espone ancora sui social lodando Edu Aguirre e il team di ‘El Chiringuito’.

Il tormentone Cristiano Ronaldo, nonostante il passare dei giorni e l’avvicinarsi della prima giornata di Serie A, continua a sembrare lontano dalla conclusione. Resterà alla Juventus? Vuole rimanere? È ancora il benvenuto?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Nella giornata di ieri avevamo riportato gli ultimi sviluppi riguardanti la situazione del campione portoghese, associato al Real Madrid in particolare dopo che il team di ‘El Chiriguito’ aveva riportato la notizia di un contatto avvenuto fra Ronaldo e Ancelotti, l’allenatore dei blancos. La particolarità di questa notizia risiedeva nel fatto che, secondo i colleghi spagnoli, sarebbe stato proprio l’allenatore italiano a cercare CR7 per convincerlo a trasferirsi.

Tutto nasce dal commento di Georgina Rodriguez al post di Ancelotti

Carletto aveva poi prontamente smentito la voce, pur restando dell’idea che Cristiano Ronaldo rappresenti la storia del Real Madrid. La compagna dell’attaccante della Juventus, Georgina Rodriguez, aveva fatto scalpore con la sua reazione al messaggio di smentita, la sua “risata social” ha fatto pensare a molti che le parole del mister ex Milan e Napoli non raccontassero tutta la verità. Come se non bastasse ieri anche il giornalista Josep Pedrerol aveva difeso accoratamente l’intero team di ‘El Chiringuito’, sostenendo via social di avere a disposizione solo i migliori professionisti, che dunque non avrebbero riportato una notizia falsa. Georgina ha rilanciato quest’oggi con un’ulteriore risposta al messaggio di Pedrerol, in cui si accoda al direttore della testata giornalistica e difende in particolare Edu Aguirre, nome importante in quanto quello di colui che ha riportato la notizia della presunta telefonata di Ancelotti a Ronaldo in prima persona. “Grande professionista, grande giornalista, grande persona e buon amico, ti vogliamo bene”.

LEGGI ANCHE >>> Cessione con rinforzo, Raiola ha la carta giusta per far sorridere il Napoli

Le conseguenze di una battaglia fra Georgina, Cristiano e Ancelotti potrebbero semplicemente risultare nella permanenza di CR7 a Torino, ma ci asteniamo da fare previsioni. Quel che è certo è che la famiglia Ronaldo regala sempre spettacolo, gossip e quella giusta dose di dramma.