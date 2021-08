Inter, arriva la scelta per l’attaccante: pronti quasi 30 milioni

L’Inter sembra aver finalmente scelto chi sarà l’attaccante da affiancare a Lautaro e Dzeko, i nerazzurri virano totalmente su Marcus Thuram.

Dopo la cessione di Romelu Lukaku e l’acquisto di Edin Dzeko, l’Inter è pronta all’affondo per chiudere per un altro attaccante da regalare a Simone Inzaghi. I nerazzurri sembrano aver preso la scelta definitiva e sono pronti all’affondo per l’attaccante del Borussia Monchengladbach Marcus Thuram.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it l’Inter, dopo aver appurato quanto sia complicato chiudere per Duvan Zapata, ha deciso di virare sul figlio d’arte, figlio del famoso ex difensore della Juventus Lilian Thuram.

Inter, contatti con Raiola per Thuram

Il Borussia Monchengladbach ha bisogno di far cassa e l’Inter è pronta a sfruttare l’asse con l’agente del calciatore Mino Raiola per provare a chiudere il prima possibile la trattativa.

Il club tedesco chiede 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma Marotta è pronto ad offrire una cifra leggermente inferiore, anche grazie alla mediazione del famoso agente, ed a chiudere nei prossimi giorni. Con Thuram Inzaghi avrà finalmente l’attaccante di movimento e di fisico che cercava.