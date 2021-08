Napoli, l’attesa più lunga dell’estate è terminata: ora è ufficiale

L’attesa è durata tutta l’estate tenendo i tifosi in sospeso: ora il Napoli ha finalmente pubblicato l’annuncio ufficiale

L’attesa è finita. Dopo un’estate di interrogativi è arrivato l’annuncio ufficiale del Napoli. La società di De Laurentiis ha lasciato a lungo i tifosi con il fiato sospeso (e qualche inevitabile dubbio) ma oggi il velo è stato tolto: presentate sui social le nuove maglie della squadra partenopea. Divise firmate da Giorgio Armani e autoprodotte dalla società azzurra in una forma di collaborazione che lo stesso club nel comunicato ufficiale definisce ‘innovativa”.

Come si legge nella nota “l’accordo prevede, per la prima volta, lo studio della creatività delle divise ufficiali di gara e del materiale tecnico della prima squadra e della Primavera, che saranno prodotti e commercializzati dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA”. Tre le colorazioni scelte: la classica azzurra per la prima maglia, quindi rossa e bianca.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, presentate le nuove maglie firmate Armani

Una presentazione arrivata in ritardo rispetto ai tempi soliti con il Napoli che ha terminato la collaborazione con la Kappa e avviato un altro tipo di progetto. Armani con la EA7 ha firmato il progetto delle nuove divise che saranno realizzate direttamente dalla società partenopea.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ora è ufficiale: De Laurentiis annuncia il colpo

Il debutto è previsto già domenica sera contro il Venezia. Nell’accordo con Armani è stabilito che “una parte degli utili provenienti dalla commercializzazione dei prodotti creati verrà destinata al territorio e al bene comune”.