Le due scelte che può percorrere l’Inter per la scelta dell’attaccante

L’Inter continua ad essere a caccia di rinforzi in attacco ed ormai la scelta della società sembra essere giunta ad uno tra Correa e Thuram.

A pochi giorni dall’inizio della Serie A, l’Inter continua ad essere al lavoro per rinforzare il pacchetto offensivo da affidare al nuovo tecnico Simone Inzaghi. Dopo l’addio di Romelu Lukaku e l’arrivo di Edin Dzeko Marotta lavora ad un nuovo acquisto e sono ormai due i nomi nel mirino del club.

Come riporta Sky Sport l’Inter sembra essere orientata ad avvicinarsi alle richieste del Borussia Monchengladbach per Marcus Thuram. I nerazzurri offrono 20 milioni contro la richiesta di 30 dei tedeschi, ma come riporta l’emittente logica vuole che l’affare può chiudersi a 25 milioni di euro.

Inter, Thuram ma non solo nel mirino

Prende sempre più quota la pista Thuram, ma non solo. Il sogno di Simone Inzaghi è ancora quel Joaquin Correa che ha già allenato alla Lazio, ma qui dipende molto dalle pretese del presidente biancoceleste Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio continua a ‘sparare alto’ per il giocatore, ma l’Inter non andrà oltre i 30 milioni e sta al patron capitolino decidere se accettare o no. Intanto il mercato del club nerazzurro è ormai sempre più diviso tra Correa e Thuram.