“Fino al 31 è nei miei piani”, l’indizio di mercato sull’ex Juventus

“Fino al 31 agosto è nei miei piani”: Rafa Benitez ha le idee chiare su Moise Kean, l’ex Juventus è nel mirino dei club italiani

Dopo la straordinaria stagione in prestito al Paris Saint-Germain, Moise Kean è rientrato all’Everton in attesa di conoscere il proprio futuro. Una permanenza in Inghilterra non sarebbe da escludersi, ma scalzare dall’undici titolare Calvert-Lewin è impresa tutt’altro che facile. E l’ex Juventus rischia di restare impantanato nelle lunghe rotazioni di Rafa Benitez.

Da qualche settimana, però, il nome del giovane bomber italiano orbita intorno ai club della nostra Serie A. La Fiorentina (tra le tante) lo aveva addirittura selezionato come possibile dopo-Vlahovic, prima delle parole chiare e tonde di patron Commisso. Adesso, sul futuro di Moise Kean è arrivato un’indizio, direttamente dal tecnico dei toffees in conferenza stampa.

Benitez ‘blocca’ Kean: “Fino al 31 è nei miei piani”

Alla vigilia della sfida col Leeds, Benitez è stato chiaro sul futuro di Moise Kean: “In giro leggo tanti rumors e tante speculazioni. Al momento, lavoriamo con i calciatori che abbiamo a disposizione. Fino al 31 agosto rientrano tutti nei miei piani. Dobbiamo assicurarci che Moise giochi dando tutto sé stesso fino al termine di questo mese. Di lì, sapremo chi farà parte della nostra squadra o meno”. Poi l’ex tecnico di Real Madrid e Napoli ha continuato sul momento di forma del giovane italiano: “Si sta allenando bene, in attacco rappresenta una delle nostre opzioni migliori. Può darci una mano quando necessario”.