Il Milan ora esagera: la squadra di Pioli pronta ad essere stravolta

Il Milan accelera per regalare al tecnico Pioli nuovi rinforzi: preso Florenzi, ora si stringe per Bakayoko e Adli. Rebus trequartista.

Un acquisto già definito, tre trattative e un rebus ancora da risolvere. Sono giorni intensi in casa Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo aver sondato il mercato alla ricerca degli elementi ritenuti più adatti per migliorare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, sono infatti pronti a passare all’azione. Il primo obiettivo, Alessandro Florenzi, è stato centrato: il terzino campione d’Europa sbarcherà a breve in città con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto.

Il Milan accelera per Bakayoko e Adli

Ora il mirino è puntato su due centrocampisti: Tiémoué Bakayoko e Yacine Adli. Il francese intende lasciare il Chelsea e vorrebbe tornare a rivestire il rossonero: all’anno prende 3 milioni ma pur di agevolare il trasferimento è pronto a scendere a 2.5. Con i Blues, nei prossimi giorni, si cercherà di individuare la formula più adatta (probabilmente il prestito con diritto). Per quanto riguarda il classe 2000 del Bordeaux, i contatti risultano al momento in stallo visto che il club francese vorrebbe poco più di 10 milioni.

Irrisolta, poi, la questione del sostituto di Hakan Calhanoglu. La dirigenza ha valutato numerosi profili, soppesandone i pro e i contro, tuttavia non si è mai arrivato all’affondo decisivo. Detto di James Rodriguez che non hai convinto realmente, le candidature forti erano quelle di Josip Ilicic (resterà all’Atalanta) e di Hakim Ziyech, destinato a restare al Chelsea. Resta in piedi, a condizioni comunque sia complicate, l’opzione Isco (in uscita dal Real Madrid).