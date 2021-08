Il sorprendente esonero dell’Inter è ufficiale: arriva il comunicato

Dopo gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku, anche il Team Manager Lele Oriali lascia l’Inter. Il comunicato è arrivato in serata.

L’Inter domani sera, ore 18.30, debutterà in campionato a San Siro contro il Genoa per difendere lo Scudetto conquistato la stagione scorsa con Antonio Conte come allenatore. Ora sulla panchina meneghina c’è Simone Inzaghi. E’ stata un’estate contraddistinta da tanti cambiamenti per la squadra meneghina.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Conte ed Inzaghi, ci sono state le cessioni di Hakimi e Lukaku. I due giocatori sono stati ‘sacrificati’ per le necessità economiche del club. L’Inter ha comprato Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. In serata è arrivato una nota che portato un ulteriore stravolgimento per i tifosi interisti.

Lele Oriali non sarà più il Team Manager dell’Inter

L’Inter e Lele Oriali si separano di nuovo. A comunicarlo è la stessa società nerazzurra: “Con decorrenza da oggi, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Techincal Manager. Il club ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto ed augura il meglio per la sua carriera futura”.

Oriali sarà solo il Team Manager della Nazionale neo campione d’Europa. L’addio del dirigente era nell’aria da tempo. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, nell‘Inter ci sarà un cambiamento di strategia gestionale. Se Conte voleva controllare tutto, ora Marotta ed Ausilio saranno più presenti nelle dinamiche quotidiane di Appiano Gentile.