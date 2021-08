“Scandalosi”: DAZN parte male, tifosi inferociti sui social

Comincia la Serie A, arrivano le prime polemiche. I tifosi, stavolta, sono inferociti nei confronti di Dazn.

E’ cominciato il campionato, e con esso anche il nuovo modo di fruire la nostra Serie A. Addio all’antenna satellitare, e cosi il pubblico italiano dovrà abituarsi nei prossimi mesi a guardare le partite con lo streaming. Insomma, cosi come su Netiflix da anni ci si è abituati a godersi film e serie tv, cosi ora c’è il primo step in questo senso anche per lo sport in Italia.

Qualche riserva, soprattutto da parte dei tifosi, è emersa nel corso degli scorsi mesi, soprattutto dopo la notizia relativa all’assegnazione dei diritti a Dazn. A ragion veduta? Su questo ci sarà ancora tanto da ragionare, e bisognerà capire concretamente se il sistema online di Perform sarà in grado di sostenere il grande flusso di utenti connessi in contemporanea per assistere alle partite di campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dazn, subito critiche: tifosi inferociti sui social

Buona la prima? Non proprio. In molti temevano che potessero emergere problemi già alla prima di campionato, con l’Inter impegnata a San Siro contro il Genoa di Ballardini. E basta fare un veloce giro sui social, per intravedere il malumore di tantissimi tifosi che stanno denunciando già diversi problemi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, sfuma la prima pista per l’attacco: stop del tecnico

“Molto male Dazn, Se questi sono i presupposti sarà difficile vedere una partita in maniera decente”, uno dei commenti più “benevoli” che si possono leggere sui social, dove è emersa la vera e propria furia da parte degli utenti, e nella fattispecie quelli dell’Inter. “Questa è la mia connessione. Su 35 minuti ne ho visti 5, sgranati. Direi che non dipende da me”, scrive ancora qualcuno, andando a smentire la teoria secondo la quale problemi tecnici siano legati a problematiche di connessione relative agli utenti. “Complimenti, sistema in tilt per due partite di fascia bassa, immagino quando avremo partite top il divertimento”.

Vergognatevi. Ancora una giornata così e mi disabbono. — Davide Lorigliola (@Lorigliola) August 21, 2021

Insomma, ci sono diversi problemi da sottolineare. Segnale con immagini sgranate per larga parte della partita, qualità video non eccelsa e anche veri e proprio down della trasmissione. Il tutto, come detto, messo in sostanziale evidenza dai tifosi. Da capire, ora, se questi possano essere problemi legati all’esordio o un qualcosa che sarà ancora riscontrato in futuro.