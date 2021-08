La Lazio di Sarri come fu il suo Napoli: “C’è una cosa che ho ritrovato qui”

Sarri parte subito forte con la sua Lazio e dà il via al paragone col suo Napoli: “C’è una cosa che ho ritrovato qui”

Partenza positiva per la Lazio di Maurizio Sarri, che al Castellani si impone 1-3 contro l’Empoli padrone di casa. Una vittoria che bagna in maniera fortunata l’esperienza del tecnico toscano in sella alla formazione biancoceleste e che dà subito il via ai paragoni con quello che fu il suo Napoli.

“Non ci sono molte analogie dal punto di vista tecnico, ma da quello morale, invece, ce ne sono molte”: così Sarri ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’, dicendosi entusiasta di essere approdato in un ambiente come quello laziale. “Come al Napoli, qui ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari, che seguono l’allenatore e fanno gruppo. Tecnicamente, questa squadra viene da un modulo differente e il percorso potrebbe essere più lungo”.

