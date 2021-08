Milan, due colpi in canna per chiudere il mercato: bomber e rinnovo

Il Milan è scatenato sul mercato: l’attaccante è sempre più vicino all’approdo in rossonero, si lavora sul rinnovo del centrocampista.

Il Milan è vicino a chiudere un affare importante per il reparto offensivo e a risolvere un problema di rinnovo per il centrocampo. Sembra infatti essere quasi fatta per Pietro Pellegri, mentre si lavora per il nuovo contratto da sottoporre alla volontà di Franck Kessie. Maldini e Massara lavorano al meglio per chiudere nel più breve tempo possibile entrambe le questioni. L’idea è quella di intraprendere l’inizio del campionato di Serie A con la mente un po’ più sgombra e concentrata sull’obiettivo per la stagione 2021/2022.

Calciomercato Milan: la trattativa per Pellegri, il rinnovo di Kessie.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra essere in dirittura d’arrivo l’affare che porta il Milan ad avere in rosa Pietro Pellegri. Nel pomeriggio di ieri, dalle 17:30 in poi, si è svolto l’incontro tra l’agente dell’attaccante e il club rossonero. Un dialogo che avrebbe portato riscontri positivi. Con Giuseppe Riso, agente appunto del giocatore, Maldini e Massara hanno parlato di un possibile prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Pellegri è di proprietà del Monaco e il club vorrebbe, per un’eventuale rivendita, anche il 20%, ma il Milan offre il 10%. Si lavora, quindi, ancora sui dettagli ma c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione.

Nel corso della giornata di giovedì, a Bologna, c’è stato anche un altro incontro: quello tra Massara e l’agente di Franck Kessie, George Atangana. Anche qui, secondo La Gazzetta dello Sport, sembra essere positività alla base dei dialoghi, dovutà soprattutto alla volontà del Presidente di restare in rossonero. Il club offre un rinnovo a 6 milioni di euro e da concordare restano i bonus da aggiungere. Il nuovo contratto dovrebbe legare il centrocampista al club fino al 2026. Si attendono ulteriori novità in merito.